Architektenkündigung beim Theater: Prozess im November

Die Kündigung des Theater-Architektenbüros Achatz durch die Stadt Augsburg wird voraussichtlich im November vor Gericht verhandelt. Achatz hatte vor einem Jahr offen gelassen, ob er die Kündigung hinnehmen wird, in einem ersten Schritt hat aber die Stadt das Landgericht München angerufen. Die Stadt möchte vom Gericht festgestellt haben, dass die Vertragskündigungen wirksam sind, deswegen keine Honoraransprüche mehr bestehen und dass die Beklagten für etwaige Schäden, die wegen der Kündigung entstanden sind, einzustehen haben.

Kritik von V-Partei-Stadtrat Wegner

Das Landgericht München hat einen Termin für den 12. November festgesetzt, wie es auf Anfrage unserer Redaktion bestätigte. V-Partei-Stadtrat Roland Wegner greift nun die Stadtverwaltung an. „Dass nun ausgerechnet die Bauverwaltung selbst die gerichtliche Klärung sucht, wirft Fragen zur politischen Kultur und zur Rolle des Stadtrats auf, der hier passend zum Theater zur Zuschauerrolle degradiert wird“, schimpft Wegner. Die Klage sei ohne Stadtratsbeschluss eingereicht worden, die Stadt trage nun auch das Risiko von Gerichtskosten. Wegner stellt auch einen Zusammenhang zu der Kostenerhöhung um 70 Millionen Euro im vergangenen Jahr her. Er habe den Verdacht, dass Kostensteigerung und Architektenkündigung von langer Hand vorbereitet worden seien. „Insgesamt verdichtet sich der Eindruck eines klassischen Falls von Baufilz“, so Wegner.

Baureferent Steffen Kercher (parteilos) erklärte am Mittwoch, dass eine Feststellungsklage ein probates Mittel sei, um Klarheit in einer derartigen Streitfrage zu bekommen. Dass die Stadt das klären lassen wolle, sei seit Mai bekannt. Kercher vermutet angesichts von Wegners Vorstoß ein Manöver im Vorfeld der Bauausschuss- und Stadtratssitzung, in der über das weitere Vorgehen beim Kleinen Haus abgestimmt werden soll. Nach der Achatz-Kündigung hat die Stadt das Büro Henn beauftragt, das einen neuen Fassadenentwurf vorlegte.