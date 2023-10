Arno Wehrmann ist mit Leib und Seele Hobby-Fotograf und Filmer

Der frühere Unternehmer Arno Wehrmann ist aktiv. Mit Vorliebe bewegt er sich mit der Kamera im Augsburger Stadtteil Bergheim.

Zu Arno Wehrmanns frühen Kindheitserlebnissen gehörten die Bombenangriffe auf Augsburg. In den Bunkeranlagen am Roten Tor suchten die Familien Schutz, den es im eigenen Haus nicht mehr gab. Hauptsächlich Frauen, Kinder, alte Menschen. „Unser Haus in der Lessingstraße hatte einen Schaden durch eine Bombe, aber nicht so schlimm wie das Haus gegenüber. Es lag in Schutt und Asche“, sagt Wehrmann. Es sind Erinnerungen eines Vierjährigen und Prägungen, die für die Generation, in welche Richtung auch immer, lebensbestimmend wurden. Heute blickt Arno Wehrmann auf ein ereignisreiches Leben zurück. Viele Momente davon hat er festgehalten: Er ist ein leidenschaftlicher Hobby-Fotograf und Filmer.

„Meine Mutter wollte, dass ich Priester werde. Sie war sehr katholisch“, sagt Wehrmann. Aber die Umstände dieser Zeit verdrängten oft Sehnsüchte, die aus dem Glauben entstanden. Der 1940 geborene Wehrmann entwickelte schon sehr früh einen pragmatischen Umgang mit dem Leben. Auf Wunsch der Mutter besucht er zwar das Gymnasium von St. Stephan, bricht es nach drei Jahren ab und absolviert eine Lehre als Maschinenbauer.

Mit 16 Jahren macht Arno Wehrmann seinen ersten Fotokurs

Der Vater konnte erst 1947 aus russischer Gefangenschaft fliehen und eröffnete am 20. Juni 1948, am Tag der Währungsreform, in zwei Garagen in der Augsburger Baumgartnerstraße, einen Betrieb für den Verkauf und die Wartung von Batterien. Über das Vergangene nachdenken, dafür war keine Zeit. Die Wünsche und Sehnsüchte konnte man nur bei sich tragen. Zu viel war in schwierigen Zeiten zu erledigen. Mit 16 Jahren dann besucht Wehrmann seinen ersten Fotokurs bei Foto-Bless an der Wertachbrücke.

Arno Wehrmann, 83, war und ist leidenschaftlicher Hobby-Filmer und Fotograf. Das Foto zeigt ihn (links) im Alter von 27 oder 28 Jahren. Helmut Haller besuchte Wehrmann öfter in der Mittagspause in der Autowerkstatt. Foto: Bernd Hohlen

Woher kam das Interesse am Film? „Mein Vater hatte eine Kamera, mit der er gern gefilmt hat. Auch sein Bruder war mit der Kamera beschäftigt. Sogar professionell. Er heiratete die damals bekannte TV-Ansagerin und Schauspielerin Ursula von Manescul“, sagt Wehrmann. Ältere werden sie an der Seite von Gustav Knuth und Hans-Jürgen Bäumler aus der Serie „Salto Mortale“ kennen. Fotografieren und Filmen wurde zu Wehrmanns Leidenschaft. Am liebsten wäre er Kameramann geworden. Stattdessen erweitert er seine Kenntnisse in verschiedenen Firmen über Batterien. Davon zwei Jahre in Baden-Baden. Hier leben auch sein Onkel und seine Tante Ursula von Mansecul.

Mit 67 Jahren geht Arno Wehrmann in den Ruhestand

1960 tritt er in den väterlichen Betrieb ein. Schon bald stellt er fest, dass es schwer wird mit einem Batterie-Saisongeschäft eine weitere Familie zu ernähren. Er entschließt sich, eine Lehre als Kfz-Elektriker abzuschließen. Ziel ist es, das väterliche Geschäft zu erweitern. Die Firma Wehrmann expandiert, zieht zweimal um. Als er mit 67 Jahren in Rente geht, beschäftigt das Unternehmen 40 Angestellte. Mit dem Meisterbrief an der Wand war es aber nicht getan. „Ich bin 40 Jahre in der Früh um fünf Uhr aufgestanden, war um Sechse im Geschäft und abends um halb acht war ich der Letzte, der gegangen ist“, sagt Wehrmann. Das hält ihn nicht davon ab in den 60er-Jahren die Tanzband „Starlights“ zu gründen. Mit Unterbrechungen besteht die Band bis 2002. Wehrmann spielt Schlagzeug, übernimmt auch das Geschäftliche und die Bühnenpräsentation.

Musik ist eine weitere Leidenschaft. Noch heute legt er manchmal als DJ Musik auf. Seine erste Tochter wird 1970 geboren. Er tritt ein in den Bund Deutscher Filmautoren und ist bei den Eurofilmern. Als die Augsburger Allgemeine zu ihrer DVD-Reihe „So war das“ aufruft, stoßen sie bei Arno Wehrmann auf eine Goldgrube. Er bietet echte Zeitdokumente, mit professionellem Zuschnitt. Dokumentarfilme über Sandbahn- Eisspeedway-, Bergrennen und über Spiele des FC Augsburg im Rosenaustadion. Eine Freundschaft zu Helmut Haller besteht schon länger. In seiner Zeit als Spieler beim Ballspielclub Augsburg (BCA) war Haller Beifahrer bei der Wessel`schen Schuhfabrik und oft zu Besuch beim Batteriedienst Wehrmann. Das behielt er auch bei, als er bereits weltbekannter Spieler bei Juventus Turin in Italien war. Die spezielle „Sportnahrung“ war grundsolide, wie Helmut Haller selbst: Brez'n, Wurst und Sekt.

Dieses Bild aus Bergheim hat Arno Wehrmann gemacht. Foto: Arno Wehrmann

Vielleicht inspirierten Wehrmann diese Treffen mit Helmut Haller. 2008 erhielt er für seinen Film über den Verzehr von Weißwurst, „Zuzeln und Schneiden“, den „Bayerischen Löwen“ bei den 29. Bayerischen Filmfestspielen des Bunds Deutscher Filmautoren. Die großen Abenteuer, wie 1980 die gefilmte Überquerung der Alpen mit einem Heißluft-Ballon, der ihn mit seinem Partner Günter Wörner auf 5100 Meter Höhe steigen ließ und schließlich mit einer Bruchlandung und polizeilichem Gewahrsam in Italien endete, will er sich mit seinen 83 Jahren nicht mehr antun.

Wehrmann fotografiert gerne im Zoo und in Bergeheim

Der Naturfreund Wehrmann fotografiert Kalender für den Augsburger Zoo, und seit sieben Jahren entstehen Kalender von Bergheim. Der Erlös aus dem Verkauf der Bergheim-Kalender geht an Hilfsorganisationen in Afrika. Wie er das alles geschafft hat, ist ihm selbst ein Rätsel. „Vielleicht habe ich die Gene meines Vaters geerbt. Er ist 98 Jahre alt geworden. Aber ohne meine Frau Inge wäre das alles nicht machbar gewesen. Sie hat sich hauptsächlich um unsere zwei Töchter gekümmert. Jetzt kann ich etwas zurückgeben. Ich habe meine Aktivitäten meinen Lebensumständen angepasst“, sagt Wehrmann. Dann klingelt das Telefon. „Berlin. Habe ich schon drauf gewartet“, sagt er. „Gut, sagt er, dann treffen wir uns morgen …“