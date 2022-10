Augsburg

vor 39 Min.

Arztpraxen bleiben am Montag aus Protest kurzzeitig geschlossen

Plus Patientinnen und Patienten könnten am Montag in Augsburg vor verschlossenen Türen stehen. Mehrere Arztpraxen nehmen an einem Protest teil. Worum es geht.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Es sind eindringliche Worte, mit denen sich eine Augsburger Kinderarzt-Gemeinschaftspraxis an "Liebe Eltern" wendet. "Die gesamte ambulante Versorgung Deutschlands – einzigartig in der Welt – ist in Gefahr", heißt es in dem Schreiben, das Mitte der Woche an die Eltern der jungen Patientinnen und Patienten herausging. Die Rahmenbedingungen, unter denen man arbeite, hätten sich seit Jahren verschlechtert. "Wir wollen das nicht akzeptieren und haben daher beschlossen, im Oktober mit Protesten zu beginnen." Die ersten Auswirkungen werden Patientinnen und Patienten am kommenden Montag spüren. Dann werden die Türen von Praxen von 8 bis 10 Uhr geschlossen bleiben.

