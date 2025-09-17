Attacke am Königsplatz: Junge Männer nach Messerangriff in U-Haft

Nach einem mutmaßlichen Angriff mit einem Messer am Königsplatz ermitteln Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Augsburg gegen zwei junge Männer wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Einer ersten Meldung der Polizei zufolge hat sich die Tat am Montagnachmittag abgespielt und damit am helllichten Tag an dem zentralen Verkehrsknotenpunkt in der Innenstadt.

Wie die Beamten berichten, sei es gegen 16.30 Uhr am Königsplatz zu einem Streit zwischen drei jungen Männern gekommen. Auf der einen Seite stand ein 18-Jähriger, auf der anderen ein 21-Jähriger sowie ein weiterer 18-Jähriger. Bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzte der 21-Jährige das Opfer „mutmaßlich mit einem Messer“, wie es heißt. Der junge Mann erlitt Verletzungen am Bein sowie am Oberarm und ging zu Boden. „Ein weiterer 18-Jähriger trat den nun am Boden liegenden 18-Jährigen mit dem Fuß.“

Einsatz am Königsplatz in Augsburg: Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Mehrere Streifen der Polizei eilten mit Blaulicht zum Tatort. Als die Polizeibeamten vor Ort ankamen, flohen die beiden Tatverdächtigen zunächst. Allerdings konnten die Ermittler die Gesuchten offenbar schnell identifizieren: Nach Auskunft der Polizei wurden die beiden von der Videoüberwachung am Köngsplatz erfasst. Auch aufgrund dieser Bilder „konnte eine sofortige und zielgerichtete Fahndung erfolgen“, heißt es von der Polizei. Bereits nach kurzer Zeit habe man den 18-jährigen Beschuldigten sowie seinen 21-jährigen mutmaßlichen Mittäter festnehmen können.

Der angegriffene 18-Jährige wurde mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Dienstag, dem Tag nach der Festnahme, wurden die beiden Verdächtigen einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichtes vorgeführt. „Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Verzug“, heißt es von der Polizei. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen also derzeit im Gefängnis. Weitere Hintergründe der Tat, etwa was der Anlass des Streits war und ob sie sich in einem bestimmten Milieu abspielte, sind derzeit noch unklar.

Nach Informationen unserer Redaktion haben die Beamten vor Ort auch ein Messer sichergestellt, bei dem es sich wahrscheinlich um die Tatwaffe handelt.