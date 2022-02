Attacke auf Sanitäterin: Augsburger Polizei wird Steinwerfer kaum fassen

Plus Eine Frau wurde in Augsburg von einem Wurfgeschoss verletzt, der Stein wurde allerdings nicht gesichert. Da eine Täterbeschreibung fehlt, sind die Ermittlungen schwierig.

Eine 20-jährige Sanitäterin ist Ende Januar am Plärrergelände von einem Steinwurf verletzt worden. Beim Täter, der bislang nicht ermittelt ist, handelt es sich um einen Mann. Dass der Unbekannte den Stein geworfen hat, steht für die Polizei nach ihren Ermittlungen fest. Nach Informationen unserer Redaktion ist es jedoch höchst unwahrscheinlich, dass der Steinwerfer jemals gefasst wird. Die Polizei bestätigt auf Anfrage, dass der Stein nicht gesichert worden sei. Ein wichtiges Indiz fehlt somit.