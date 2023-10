Auch 2024 soll es am Rathausplatz einen Wasserspielplatz geben

Nächstes Jahr kommt wieder ein Wasserspielplatz auf den Rathausplatz. Augsburg Marketing möchte das kostenlose Angebot fortsetzen. Der Termin steht schon fest.

Die städtische Marketinggesellschaft Augsburg Marketing möchten auch im kommenden Jahr einen Wasserspielplatz auf dem Augsburger Rathausplatz einrichten. Die Resonanz in diesem Sommer nach der erstmaligen Installation sei ausgesprochen gut gewesen, so Ordnungsreferent Frank Pintsch ( CSU) im Ordnungsausschuss des Stadtrats. Viele Familien waren extra wegen des Wasserspielplatzes in die Innenstadt gekommen, vor allem bei Kindern kam er sehr gut an.

Nach aktuellem Stand soll der "Playfountain" vom 3. Juli bis zum 6. August 2024 wieder im Einsatz sein. Tagsüber ist der Brunnen als Attraktion für Kinder gedacht, abends wird das Fontänenspiel aus mehr als 1000 Wasserstrahlen farbig angestrahlt.

Im Ordnungsausschuss wurde die Sondernutzungserlaubnis für den Rathausplatz für kommendes Jahr vor Kurzem einstimmig erteilt. Augsburg Marketing prüft aktuell, ob ein örtlicher Drogeriemarkt im unmittelbaren Umfeld des Wasserspielplatzes Probierpackungen mit Sonnencreme kostenlos an Kinder und deren Eltern verteilen darf.

Augsburgs Ordnungsreferent Pintsch hatte nach den positiven Erfahrungen am Rathausplatz auch in den Raum gestellt, künftig einen Wasserspielplatz auf dem Helmut-Haller-Platz im Sommer temporär zu installieren. Auch die CSU bekannte sich zuletzt in einem Leitantrag zu diesem Vorhaben. Einen Beschluss dazu gibt es aber noch nicht. Die Frage nach möglichen Spielgelegenheiten in der Innenstadt war zuletzt immer wieder aufgekommen, auch im Zuge der Diskussion um die Neugestaltung der Maximilianstraße. Der Wasserspielplatz wird als eine Möglichkeit gesehen, Augsburgs Zentrum vor allem auch für Familien wieder attraktiver zu machen. (skro)