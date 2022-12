Auch City-Galerie Tatort: Augsburger Polizei ermittelt nach Diebstählen

Wegen zweier Diebstähle im Augsburger Stadtgebiet hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Beide Opfer hatten Habseligkeiten vergessen. Zeugen werden gesucht.

In zwei voneinander unabhängigen, aber ähnlichen Fällen hat die Augsburger Polizei Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Wie es in einer Mitteilung heißt, saß eine Zwölfjährige am Samstag um etwa 14 Uhr auf einer Bank in der City-Galerie und stellte ihre Handtasche neben sich ab. Das Mädchen ging anschließend in ein Geschäft, vergaß dabei aber ihre Handtasche. Als sie dies bemerkte, kehrte sie zurück, konnte aber nur noch feststellen, dass die Tasche mitgenommen worden war. Nach Polizeiangaben befand sich in der Tasche neben einem Geldbeutel auch ein rosa iPhone. Der Beuteschaden liegt bei etwa 600 Euro.

Handtasche und Jacke: Polizei ermittelt nach Diebstählen in Augsburg

Bereits am Freitag hatte sich ein Diebstahl mit vergleichbarem Muster ereignet. Laut Polizeimitteilung war ein 44-Jähriger gegen 13 Uhr in einem Geschäft in der Lilienthalstraße und legte dort seine Jacke auf einem Verkaufstisch ab, um eine andere anzuprobieren. Er verließ das Geschäft, vergaß dabei aber seine Jacke. Als er dies gegen 16 Uhr bemerkte und das Geschäft erneut aufsuchte, war die Jacke weg. In ihr befand sich unter anderem ein Geldbeutel, der Gesamtschaden liegt laut Polizei im hohen zweistelligen Bereich. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Augsburg Süd um Hinweise. Zeugen können sich telefonisch unter 0821/323-2710 melden. (kmax)