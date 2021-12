Auch die Augsburger Immobilientage fallen im Jahr 2022 aus

Plus Die Absagewelle aufgrund der Corona-Pandemie trifft die Messe Augsburg hart. Im ersten Quartal steht jetzt nur noch die Weltleitmesse Grindtec auf dem Programm.

Die Corona-Pandemie mit den damit verbundenen Auflagen für Veranstaltungen dünnt das Programm der Augsburger Messe immer weiter aus. Die "Jagen und Fischen" sowie die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, waren bereits wegen der fehlenden Planungssicherheit abgesagt worden. Nun folgt eine weitere Messe, die in den Jahren vor Corona meist zehntausende Besucher bei freiem Eintritt angezogen hat. Auch die Augsburger Immobilientage, die vom 11. bis 13. Februar hätten stattfinden sollen, fallen aus. Dies hat der neue Veranstalter nun mitgeteilt. Im Terminplan für das erste Quartal 2022, das noch vor wenigen Wochen komplett ausgebucht gewesen ist, steht jetzt noch nur eine Großveranstaltung: Es ist die Leitmesse Grindtec, die sich an die Branche der Schleiftechnik richtet.