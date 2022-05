Auch für Radler gilt in der Bäckergasse in Augsburg Schritttempo

Plus Sieben Kilometer pro Stunde: Im "verkehrsberuhigten Bereich" müssen nicht nur Autos langsam unterwegs sein.

Die Stadt weist darauf hin, dass Schritttempo in Spielstraßen auch für den Radverkehr gelte. Für Autos gilt im verkehrsberuhigten Bereich eine Geschwindigkeit von sieben Kilometern pro Stunde, was dem Rollen im ersten Gang im Leerlauf entspricht. Die gleiche Vorgabe gelte auch für den Radverkehr.