Augsburg

Kino unter den Sternen: Das macht das Lechflimmern für Besucher besonders

So kennt man die beliebte Kinosommerreihe Lechflimmern. Die Filme werden bei Anbruch der Dunkelheit im Familienbad in Augsburg gezeigt.

Plus Es ist wieder Zeit für Freiluftkino in Augsburg. Kinogänger verraten, was für sie den Reiz beim Lechflimmern ausmacht. Mückenspray sollte nicht vergessen werden.

Von Michael Eichhammer

Es sind laue Sommerabende. Sie laden zum Ausgehen ein. Wer nicht nur in Kneipen sitzen möchte, dem bietet sich eine Alternative. Bereits zum 33. Mal findet im Familienbad am Plärrer ein besonderes Kino-Erlebnis statt: Das Open-Air-Event zeigt auf zwei Riesenleinwänden bekannte Streifen und mitunter Nischenfilme. Geladene Schauspieler und Regisseure schauen gerne vorbei. Ihnen kommt das Kinovolk ganz nahe.

Die Familie Frankenberger gehört zu den Stammgästen beim Lechflimmern

Lechflimmern ist jedenfalls in den Augen vieler treuer Fans mehr als nur Kino. Das liegt nicht nur daran, dass es im Freien stattfindet. „Für uns ist ein Besuch beim Lechflimmern ein abendfüllender Event“, erklärt Karl Frenkenberger. Seine Frau Sabine und er schätzen seit über 20 Jahren die besondere „Sommernachtstimmung in der Natur“. Sabine Frenkenberger berichtet, dass die Familie in jeder Saison mehrmals in unterschiedlicher Besetzung Filme besucht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

