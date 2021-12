Auch Hund und Katze können Blutspender sein

Wenn ein Tier verletzt oder vergiftet wird, kann eine Transfusion Leben retten. Doch für Vierbeiner gibt es oft zu wenig Konserven.

Nicht nur bei akuten Blutungen - beispielsweise wenn ein Tier von einem Auto angefahren wurde - sind Bluttransfusionen bei Hunden und Katzen notwendig. Auch bei Kontakt mit Rattengift oder Blutgerinnungsstörungen kann eine Blutspende über Leben und Tod des Vierbeiners entscheiden. Die Beschaffung von Blut bringt für Tierärzte allerdings oft große Schwierigkeiten mit sich.

Dr. Antje Steinke, Leiterin der Tierarztpraxis Anicura am Klinkerberg in Augsburg, erklärt, dass tierische Blutprodukte in Deutschland als Arzneimittel gälten und somit eine Zulassung benötigten. Die gebe es aber nicht. "Die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, sind frische Blutspenden von privaten Spendern", so Steinke. Das funktioniert so: Haustierbesitzerinnen und -besitzer können sich freiwillig in eine Art Blutspender-Kartei eintragen lassen und bei Notfällen mit ihrem Tier in die Klinik kommen. "Leider machen das zu wenige, die Problematik ist gerade bei Katzenbesitzern zu wenig bekannt", weiß Steinke. Dementsprechend komme es vor, dass geeignete Spender gar nicht oder nicht rechtzeitig gefunden werden. Steinke und ihre Kollegen müssen immer wieder improvisieren, da nicht genügend Konserven zur Verfügung stehen: "Geschätzt haben wir bei einem Drittel der Hunde Probleme, bei Katzen noch häufiger."

Eine Blutspende bei Tieren ist unkompliziert

Dabei läuft so eine Blutspende unkompliziert ab. Nach einer klinischen Untersuchung wird normalerweise an der Halsvene Blut abgenommen, Katzen bekommen dafür häufig ein leichtes Beruhigungsmittel. "Es wird in jedem Fall nur so viel Blut abgenommen wie der Spender ohne Probleme verkraften kann", versichert die Praxisleiterin. Anschließend erhalten Hunde eine frische Mahlzeit, Katzen eine Infusion, um ihren Flüssigkeitsverlust wieder wettzumachen. Die Tiere hätten, so Steinke, dadurch keinerlei Einschränkung - außer, dass sie in den nächsten Tagen keine körperlichen Hochleistungen erbringen können.

Die potenziellen Spender sollten zwischen einem und zehn Jahren alt sein. Außerdem sollten sie gesund, geimpft und entwurmt sein und selbst noch keine Blutspenden erhalten haben. Hunde sollten nicht aus dem südlichen Ausland stammen und idealerweise über 25 Kilo wiegen. Bei Katzen ist eine reine Wohnungshaltung optimal, aber auch Freigänger können Blut spenden, wenn sie vorher auf Infektionskrankheiten getestet wurden. Sowohl bei Hunden als auch bei Katzen sei außerdem ein ruhiges Gemüt von Vorteil, sagt die Tierärztin.

Info: Bei Interesse können sich Besitzerinnen und Besitzer bei der Tierarztpraxis Anicura unter Telefon 0821/31959090 melden und ihre Kontaktdaten hinterlegen.