Auch in Augsburg gibt es jetzt den Automatenkiosk

Am Hunoldsgraben in Augsburg gibt es nun einen Automatenladen.

Plus Läden, die am Abend geöffnet haben oder 24 Stunden zur Verfügung stehen, werden immer beliebter. Das zeigt sich am Automatenkiosk, den es jetzt auch in Augsburg gibt.

Von Andrea Wenzel Artikel anhören Shape

Es ist nur ein kleiner Raum, den man durch eine Holztüre betritt und in dem, ganz schlicht, zwei moderne Warenautomaten stehen. Sie bieten vom Trendsnack, über Kondome bis zur Cola ein buntes Sortiment, dass sich mit wenigen Handgriffen ziehen lässt. Das Angebot im Hunoldsgraben in der Augsburger Altstadt ist erst drei Wochen alt und bringt einen neuen Trend nach Augsburg. Inhaberin Daniela Diener hat den Automatenkiosk eingeführt - mit Öffnungszeiten rund um die Uhr und ganz ohne Personal.

Der kleine Laden im Hunoldsgraben ist bereits ein Ableger seines großen Bruders am Schlössle in Lechhausen. Dort hat Daniela Diener schon im April den ihren Angaben nach ersten Augsburger Automatenkiosk eröffnet. Diese Filiale ist etwas größer, bietet mehrere Automaten - unter anderem einen für Kaffee. Befüllt sind die raumhohen Geräten mit ganz unterschiedlichen Produkten. Es gibt Trendsnacks, die aus den sozialen Medien bekannt sind, aber auch US-Produkte wie besondere Kekse, alkoholische und nicht alkoholische Getränke, Zubehör für E-Zigaretten, Chips, aber auch Kondome und sogar Schwangerschaftstests. Geöffnet sind die Automatenkioske sechs Tage die Woche rund um die Uhr. "Wir sind eine Art vollautonomer Späti", sagt Daniela Diener. Denn Personal gibt es in den kleinen Geschäften keines.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

