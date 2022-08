Auch in der Schaezlerstraße in Augsburg gibt es jetzt Behinderungen

Wegen Arbeiten an Telekommunikationsleitungen ist die Augsburger Schaezlerstraße in einer Fahrtrichtung gesperrt. Wie lange die Arbeiten in der Innenstadt angesetzt sind.

Ferienzeit ist Baustellenzeit in Augsburg und so gibt es derzeit mehrere Großbaustellen im Stadtgebiet. Die größte ist am Moritzplatz. Hier werden neue Gleise verlegt. Straßenbahnen der Linien 1 und 2 fahren gegenwärtig die Haltestelle nicht an. Es kommen Ersatzbusse zum Einsatz. Neu ist seit dieser Woche eine Baustelle in der Schaezlerstraße. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich hier auf Behinderungen einstellen.

Grund für diese Baustelle sind Arbeiten an Telekommunikationsleitungen. Die Schaezlerstraße wird in Fahrtrichtung Norden zur Einbahnstraße. Das heißt, aus Richtung Königsplatz geht es stadteinwärts. Die Umleitung für die stadtauswärtige Route ist über Prinzregentenstraße und Holbeinstraße eingerichtet. Die Arbeiten sollen nach Auskunft der Stadt Augsburg bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Eine Baustelle startet nächste Woche am Fischertor in Augsburg

Nächste Woche startet eine weitere Baustelle in Augsburg. Ab Dienstag, 16. August, wird die Ampelanlage an der Kreuzung Thommstraße/Am Pfannenstiel/Fischertor erneuert. Während dieser Zeit wird eine provisorische Ampel aufgebaut, die den Verkehr leitet. Die Stadtwerke nutzen die Arbeiten, um am Fischertor eine Gleisschmieranlage zu sanieren und die Oberfläche in der Thommstraße endgültig herzustellen. Im Vorjahr war eine Fernwärmleitung verlegt worden. Die Arbeiten seien voraussichtlich Anfang September abgeschlossen, teilt die Stadt mit.

Lesen Sie dazu auch