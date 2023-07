Augsburg

Auch in Oberhausen soll die Wertach umgestaltet werden

So könnte die Wertach in Oberhausen einmal aussehen, wenn sie mehr Platz bekäme: ein mäandernder Fluss, der über Stufen besser zugänglich ist.

Plus Die Wertach soll im Augsburger Norden für die Menschen leichter zugänglich gemacht werden. Derzeit wird geprüft, wie ein Umbau machbar wäre.

Flachere, besser zugängliche Ufer und ein breiteres Flussbett, das bei Hochwasser besseren Schutz bietet – beim Flussumbauprojekt „ Wertach vital“, das der Freistaat nach dem Pfingsthochwasser von 1999 in Angriff nahm, wurden weite Teile der Wertach im Augsburger Süden umgestaltet und ökologisch verbessert. Auch die Bürger stürmen an Wochenenden die besser zugänglichen Uferwege, um sich zu erholen. Nun will der Freistaat das Projekt auch im Augsburger Norden fortführen - aktuell läuft eine Machbarkeitsstudie für einen Flussumbau ab der Bgm.-Ackermann-Straße bis zur Mündung in den Lech.

Denn auf Höhe Oberhausen hat sich die Wertach tief eingegraben, bei jedem Hochwasser wird mehr Kies vom Flussgrund weggespült, und weil kein neuer Kies aus dem Allgäu nachkommt, frisst sich der Fluss immer weiter in den Boden. "Wir haben eine starke Begradigung, steile Ufer, der Fluss hat wenig Platz und ist fast nicht zugänglich: Von einem natürlichen Gewässer ist die Wertach in dem Abschnitt ein Stück weit entfernt", sagt Viola Frietsch vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth. In einem ersten Schritt analysiert die Behörde die Gegebenheiten und überlegt, was machbar wäre. Ein Ziel ist die ökologische Verbesserung, weil Fische in dem kanalartigen Flusslauf kaum unterschiedliche Lebensräume vorfinden. Der Zustand der Wertach in diesem Abschnitt wird aktuell mit "mäßig" eingestuft. Die EU-Wasserrahmenrichtlinie möchte einen "guten" Zustand für Flüsse.

