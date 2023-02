Augsburg

15:51 Uhr

Auch tagsüber weniger Fahrten: Stadtwerke schränken Angebot weiter ein

Die Stadtwerke Augsburg dünnen ihren Takt nun auch untertags aus. Ein Grund ist die zunehmende Zahl an Baustellen in der Stadt.

Plus Bei den Stadtwerken Augsburg wird es nun auch tagsüber weniger Fahrten geben. Der Fahrermangel ist nicht der einzige Grund. Was auf Fahrgäste zukommt.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Stadtwerke Augsburg werden, nachdem sie schon im Herbst Einschnitte beim Verkehrsangebot am frühen Abend vorgenommen haben, nun in zwei Stufen zum Ende Februar bzw. März weitere Verbindungen streichen. Erstmals wird auch das Angebot während des Tages gekürzt, in der Stoßzeit am Morgen wollen die Stadtwerke aber weiterhin das volle Programm bieten. Ein Grund ist der Personalmangel bei den Verkehrsbetrieben, doch es gibt einen zweiten. Worauf sich die Kundinnen und Kunden jetzt einstellen müssen.

