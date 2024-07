Audifahrer fährt nach Unfall einfach weiter

Ein bislang Unbekannter in einem weißen Audi hat am Dienstag gegen 10.30 Uhr in Lechhausen einen Kleintransporter touchiert. Der Unfall passierte in der Meraner Straße.

Laut Polizei flüchtete der Verursacher anschließend in Richtung Innenstadt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Mercedes-Transporter entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2310 zu melden. (ina)