Auf Augsburger Bürger kommt Änderung bei Straßenreinigungsgebühr zu

Die Stadt Augsburg will die Berechnungsgrundlage für die Straßenreinigungsgebühr ändern. Wer davon profitiert und wer künftig mehr zahlen muss.

Die Stadt will zum 1. Januar 2024 die Straßenreinigungsgebühren ändern. Betroffen sind davon Hauseigentümer und -eigentümerinnen wie Mieter und Mieterinnen gleichermaßen. Künftig soll nicht mehr nach der Fläche der Straße vor der Haustür abgerechnet werden, sondern nach der Länge der Grundstücksgrenze zur Straße hin. Faktisch wird es darauf hinauslaufen, dass Anlieger und Anliegerinnen an schmalen Straßen etwas teurer wegkommen und Anlieger und Anliegerinnen an breiten Straßen entlastet werden.

In der Summe sollen sich Mehr- und Wenigereinnahmen für die Stadt die Waage halten. Laut Umweltreferat sei die Berechnung nach Frontmetermaßstab für die Verwaltung einfacher, zudem würden Anlieger und Anliegerinnen an Hauptstraßen, die ohnehin schon für den dort erhöhten Reinigungsaufwand mehr bezahlen müssen, nicht noch zusätzlich durch den alten Maßstab, der die Straßenbreite als Basis nimmt, belastet. (skro)