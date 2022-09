Augsburg

12:00 Uhr

Auf Bierwanderungen durch Augsburg teilt Max Becker seine Leidenschaft

Bierbotschafter Max Becker veranstaltet in Augsburg Wanderungen auf den Spuren des Bieres.

Plus Max Becker bekam vor 25 Jahren ein kleines Bierbrauset geschenkt. Daraus wurde für ihn ein Lebensthema. Bei Bierwanderungen in Augsburg will er sein Wissen weitergeben.

Von Fridtjof Atterdal

Alles begann mit einem Bierbrauset, das Max Becker von einem Freund geschenkt bekam. In der heimischen Küche, alles andere als optimal, wie er erzählt, entstand sein erstes selbst gebraute Bier. Das war vor 25 Jahren, und seitdem hat den Augsburger Unternehmensberater eine Leidenschaft für den Gerstensaft ergriffen. Heute betreibt er mit einem Freund eine kleine, aber professionelle Brauanlage. Auf die 240 Liter Bier, die bei jedem Sud entstehen, freuen sich Freunde und Bekannte. Und er bietet Wanderungen zum Bier an.

