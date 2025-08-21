Auf dem Hinterrad unterwegs: Motorradfahrer hat keinen Führerschein

Weil ein Motorradfahrer im Gablinger Weg mehrfach nur auf seinem Hinterrad gefahren war, meldete sich ein Zeuge am Mittwoch gegen 17.15 Uhr bei der Polizei. Eine Polizeistreife traf den 24-jährigen Motorradfahrer wenig später an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wies sein Motorrad einige Mängel auf. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 24-Jährigen. (gau)

