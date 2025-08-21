Icon Menü
Augsburg

Auf dem Hinterrad unterwegs: Motorradfahrer hat keinen Führerschein

Weil ein 24-Jähriger durch seine riskante Fahrweise aufgefallen war, verständigte ein Zeuge die Polizei. Die entdeckte bei der Kontrolle mehrere Verstöße.
    Weil ein Motorradfahrer nur auf dem Hinterrad fuhr, rief ein Zeuge die Polizei.
    Weil ein Motorradfahrer nur auf dem Hinterrad fuhr, rief ein Zeuge die Polizei. Foto: Daniel Bockwoldt, dpa (Symbolbild)

    Weil ein Motorradfahrer im Gablinger Weg mehrfach nur auf seinem Hinterrad gefahren war, meldete sich ein Zeuge am Mittwoch gegen 17.15 Uhr bei der Polizei. Eine Polizeistreife traf den 24-jährigen Motorradfahrer wenig später an. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem wies sein Motorrad einige Mängel auf. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des 24-Jährigen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung gegen den 24-Jährigen. (gau)

