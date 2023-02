Augsburg

vor 49 Min.

Auf dem Land, in der Stadt: So leben die Bewohner des Gablinger Wegs

Plus Im urbanen Oberhausen gibt es in Augsburg eine sehr ländliche Ecke. Die Grundstücke haben eigene Brunnen, die Distanzen sind groß – doch die Gemeinschaft ist eingeschworen.

Von Jan Kandzora

Die Botschaft des kleinen Schildes ist kurz und prägnant. "Schlechte Wegstrecke" heißt es am Anfang des Gablinger Wegs in Oberhausen, eine unbefestigte, holprige Straße. Ein weiteres Schild zeigt, wie man zur Hausnummer 9b gelangt; ein hilfreicher Hinweis. Wer zum ersten Mal den Feldweg entlanggeht, kann verwundert darüber sein, dass hier in Augsburg, zwischen Äckern und am Rande der Bahngleise und der B17, ein kleines Wohngebiet liegt. Doch es wohnen Menschen im Gablinger Weg – und sie tun es sogar außerordentlich gerne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

