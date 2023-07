Auf dem Moritzplatz gibt es jetzt eine Boule-Bahn

Auch ein Tischkicker und eine Tischtennisplatte haben dort im Rahmen des Maxstraßen-Verkehrsversuchs bis zum Herbst eine Heimat gefunden.

Nachdem die Stadt sich schwer damit getan hat, eine Tischtennisplatte in der versuchsweise verkehrsberuhigten Maximilianstraße aufzustellen (wir berichteten), gibt es nun auf dem benachbarten Moritzplatz ein Sommerangebot. Seit wenigen Tagen stehen dort ein Tischkicker und die Tischtennisplatte, seit Freitag ist noch eine zwölf mal drei Meter breite Boule-Bahn dazugekommen. Sie kann laut Stadt bis in den Herbst hinein genutzt werden. Boule-Kugeln müssen von den Nutzern mitgebracht werden.

„Ich lade alle Augsburgerinnen und Augsburger ein, die sportlichen Angebote auf dem Moritzplatz zu nutzen. Sei es eine unterhaltsame Tischtennispartie in der Mittagspause, ein packendes Tischkickermatch oder ein gemeinsames Boulespiel mit Freunden und der Familie zum Feierabend", so Sport- und Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne). Das Angebot auf dem Moritzplatz zählt, ebenso wie die vor zwei Wochen aufgestellte Mini-Bühne direkt in der Maximilianstraße, zum Programm im Rahmen des Maxstraßen-Verkehrsversuchs, um den freigewordenen Raum auch inhaltlich zu füllen.

Ein großflächigeres Programm in der Maximilianstraße scheitert unter anderem an den Betriebsgleisen der Straßenbahn, die von den Stadtwerken zum Ein- und Ausrücken benötigt werden. Gegen den Verkehrsversuch in der Maximilianstraße läuft aktuell ein Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht, das ein Ladeninhaber angestoßen hat. (skro)

Lesen Sie dazu auch