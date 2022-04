Augsburg

vor 32 Min.

Auf dem NCR-Parkplatz in Kriegshaber sollen 100 Wohnungen entstehen

Plus In Augsburg sollen neue Mehrfamilien- und Reihenhäuser entstehen. Teils sind haushohe gläserne Lärmschutzwände an der B17 nötig. Auch in der Nachbarschaft wird gebaut.

Von Stefan Krog

Auf dem ehemaligen NCR-Parkplatz an der Tunnelstraße in Kriegshaber soll in den kommenden Monaten mit dem Bau von Wohnungen und Reihenhäusern begonnen werden. Insgesamt werden 101 Wohneinheiten entstehen. Voraussichtlich startet der Rohbau im Juli, eine Grube für die Tiefgarage soll schon in den kommenden Wochen ausgehoben werden. "Wir wollen zügig durchbauen und planen die ersten Übergaben für Ende 2023", so Daniel Hannemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der hinter dem Projekt stehenden Strenger-Gruppe. Strenger bzw. das Teilunternehmen Baustolz haben bereits das ehemalige Cema-Areal in Oberhausen bebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen