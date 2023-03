Auf den Ladehöfen am Hauptbahnhof wird Richtfest für 429 Wohnungen gefeiert

Nahe dem Augsburger Hauptbahnhof entsteht Wohnraum für Familien und München-Pendler. Die Mieten werden im gehobenen Bereich liegen.

An den früheren Ladehöfen, in unmittelbarer Nähe zum Augsburger Hauptbahnhof, hat ein großes Bauprojekt am Donnerstag Richtfest gefeiert. Auf einer Grundstücksfläche von 14.000 Quadratmetern entstehen mitten in der Innenstadt 429 neue Mietwohnungen. Gebaut werden sie vom deutschlandweit tätigen Projektentwickler Instone Real Estate, der die Wohnungen schlüsselfertig an die Augsburger Patrizia verkauft hat.

Das Projekt im neuen Beethovenpark hat den Namen "Augusta und Luca". Wo früher der Güterverkehr der Bahn abgewickelt wurde, stehen jetzt im Rohbau acht unterschiedlich große, mehrstöckige Gebäude. "Wir sind stolz darauf, mit unserem ersten Bauvorhaben in Augsburg einen Teil zur sinnstiftenden Revitalisierung der ehemaligen Ladehöfe beizutragen", sagte Instone-Niederlassungsleiter Bayern, Andreas Zeitler. Man habe ein neues Zuhause für eine Vielzahl von Menschen geschaffen.

24 Bilder Ladehöfe: Das ist das neue Wohnquartier am Augsburger Hauptbahnhof Foto: Silvio Wyszengrad

Erste Pläne für das Projekt gab es bereits 2015, berichtete Architekt Christian Kaiser vom Planer Schulze Architekten. Der ursprüngliche Bauherr Aurelis hatte sich zurückgezogen und 2018 das Gelände an die Instone Real Estate verkauft. 2021 erteilte die Stadt die Baugenehmigung, 2022 rollten die ersten Bagger. Wenn alles planmäßig verläuft, sollen die Gebäude 2024 an Investor Patrizia übergeben werden, dann könnten auch schon bald die ersten Mieter einziehen, so der Architekt.

Wohnungen an Augsburger Ladehöfen liegen im hochpreisigen Bereich

Für die 429 Wohnungen sind 409 Autostellplätze in der Tiefgarage vorgesehen, dazu kommen 660 Fahrradstellplätze. Auch Ladestationen für Elektroautos und beispielsweise eine Paket-Box gehören zur Ausstattung der Wohnanlage, so Bernd Ernst von der Patrizia. "Die Wohnungen werden im hochpreisigen Bereich vermietet und wenden sich an klassische Familien, es gibt aber auch viele Einzelappartements für München-Pendler", so Ernst. Auf welche Mieten sich Interessenten einstellen müssen, könne er noch nicht sagen, das hänge mit der Mietpreisentwicklung in Augsburg zur Zeit der Fertigstellung zusammen.

Die Wohnanlage soll begrünt und mit Spielplätzen und Versammlungspunkten für die Mieter ausgestattet werden. Ein halbes Jahr vor Fertigstellung werde es Musterapartments geben, die sich potenzielle Mieter anschauen könnten. "Das meiste wird aber nach Fertigstellung laufen", so der Immobilienmanager. Es wird Blöcke mit klassischen 40-Quadratmeter-Apartments für Pendler geben, in anderen Gebäuden sollen Wohnungen für alle erdenklichen Bedürfnisse entstehen. "Es gibt Vier- bis Fünf-Zimmerwohnungen, aber ebenso Zwei- und Drei-Zimmerwohnungen", so Ernst.

Die Überlegungen für eine Bebauung zogen sich über Jahrzehnte

Bereits 2010 hatte der Augsburger Stadtrat den Umbau der Ladehöfe am Hauptbahnhof in ein Areal mit Wohn- und Gewerbebebauung gebilligt. Insgesamt zogen sich die Überlegungen über Jahrzehnte. Seit den 1990er Jahren war klar, dass die Bahn die Hallen für die Stückgutabfertigung nicht mehr benötigte, weil der Güterverkehr auf die Straße abgewandert war oder über Container abgewickelt wird. Mehrere Bauträger haben in der Zwischenzeit auf dem Gelände Bauprojekte realisiert.

Während der Corona-Krise kam es zu einem abrupten Stopp des Projektes. Im Mai 2020 stoppte die Firma Instone den Vertrieb und ließ die Bauarbeiten zunächst ruhen. Das Wohnbauprojekt "Augusta" werde aufgrund der unsteten Marktsituation bis auf Weiteres verschoben, erklärte das Unternehmen damals unserer Redaktion. Um den Kunden verlässliche Termine der Fertigstellung und Übergabe der Wohnungen zusichern zu können, wurden sogar Verträge rückabgewickelt.

Das gesamte Projekt wurde Ende 2021 schlüsselfertig an die Patrizia verkauft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. In der Nachbarschaft zur Wohnbebauung entsteht aktuell der Bürokomplex "Aurum".