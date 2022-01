Auf den Spuren der jüdischen Familie Bernheimer in Augsburg

Plus Schülerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums haben einen renommierten Preis gewonnen. Die Schule nimmt auch an der Augsburger Online-Veranstaltung zum Holocaust-Gedenktag teil.

Tausende von Autofahrern, Radlerinnen und Fußgängern passieren täglich die beschmierte graue Mauer in der Friedberger Straße 9, hinter der sich ein Garagenhof verbirgt. Kaum jemand weiß, dass auf dem Grundstück einmal die Villa einer angesehenen jüdischen Familie stand - das Wohn- und Geschäftshaus der Familie Bernheimer. Fünf Schülerinnen der damaligen Klasse 9a des Maria-Ward-Gymnasiums legten im vergangenen Jahr das Schicksal dieser Menschen im Rahmen ihres Projektes "Jewish Traces" (Jüdische Spuren) offen. Dazu begaben sie sich zusammen mit ihrer Lehrerin Joanna Linse auf die Spuren der Brüder Louis (1875 bis 1942) und Alfred Bernheimer (1877 bis 1947), deren Ingenieurbüro mit Installationsbetrieb in Augsburg einen guten Ruf genoss.