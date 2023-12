Augsburg

Auf die Reischlesche Wirtschaftsschule ab der fünften Klasse?

Plus Im Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern steht die Erprobung der sechsstufigen Wirtschaftsschule. Das weckt in Augsburg Hoffnungen.

Die Realschule ist in Bayern seit 20 Jahren sechsstufig - Schülerinnen und Schüler können direkt nach der Grundschule auf diese Schulart wechseln. Bei öffentlichen Wirtschaftsschulen ist das nicht der Fall. Doch das soll sich ändern: Im aktuellen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern steht, dass die sechsstufige Wirtschaftsschule erprobt werden soll. Obwohl es noch keine genauen Informationen darüber gibt, gaben die Stadträte im Bildungsausschuss ein klares Votum für die Einrichtung der fünften Jahrgangsstufe in der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS).

RWS Schulleiterin Christine Seiler setzt große Hoffnungen auf die Absichtserklärung im Koalitionsvertrag - am besten wäre die Einrichtung der fünften Jahrgangsstufe schon zum nächstmöglichen Zeitpunkt, also zum Schuljahresanfang 2024/2025. Bis 2002 seien Wirtschaftsschulen eine Alternative zu den Realschulen gewesen. Mit der Einführung der sechsstufigen Realschule 2003 habe sich das geändert, so Seiler. Die Wirtschaftsschule blieb damals vierstufig, seit dem Schuljahr 2020/2021 gibt es eine Vorklasse, diese Schulform kann somit ab der 6. Jahrgangsstufe besucht werden. "Mit der Wirtschaftsschule wird ein mittlerer Schulabschluss erreicht", so Seiler. Ein Drittel der Schüler an der RWS würden nach ihrem Schulabschluss eine kaufmännische Ausbildung absolvieren, ein weiteres Drittel ginge in den sozialen Bereich oder würde eine Ausbildung im Handwerk beginnen, die restlichen Schüler besuchten eine weiterführende Schule.

