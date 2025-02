Auf diese Baustellen müssen sich die Augsburger demnächst einstellen

In Augsburg werden demnächst einige neue Baustellen eingerichtet, die zu Verkehrsbehinderungen führen können. Ein Überblick:

Bahnbrücke: Ab 2. März saniert die Deutsche Bahn die Bahnbrücke, die zwischen den Anschlussstellen Messe und Eichleitnerstraße über die B17 führt. Der Verkehr wird durch Verschwenkungen über die Ein- bzw. Ausfädelspuren der Ausfahrt Messe und Eichleitnerstraße geführt, sodass keine Fahrspur entfallen muss. Um die Sicherheit der Baustelle zu gewährleisten, wird jedoch die Geschwindigkeit des Verkehrs auf 50 Stundenkilometer herabgesetzt. Die Arbeiten dauern bis Ende Mai.

Lauterlech: Ab 17. März werden dort Arbeiten an der Fernwärmeleitung durchgeführt. Betroffen ist der Kreuzungsbereich

Henisiusstraße und Franziskanergasse, der für den Straßenverkehr gesperrt wird. Die Umleitung ist laut Stadt ausgeschildert. Der Fußverkehr wird laut Stadt an der Baustelle vorbeigeführt. Auch diese Arbeiten dauern bis Ende Mai.

Altstadt: Ab 3. März starten in der Augsburger Altstadt Sanierungsarbeiten im Kanalnetz. Dadurch kommt es laut Auskunft des Tiefbauamts zu punktuellen Sperrungen, die im Regelfall nur wenige Stunden dauern. Betroffen sind folgende Straßen: Hunoldsgraben, Vorderer Lech, Mittlerer Lech, Hinterer Lech, Schlossermauer, Elias-Holl-Platz, Beim Märzenbad, Weiße Gasse, Schleifergäßchen, Neuer Gang, Äußerer Gang. Anwohner werden mit einem Schreiben über den Zeitraum informiert. In der Zeit der Kanalarbeiten werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, ihren Wasserverbrauch zu reduzieren. Die Maßnahme dauert bis Anfang Mai.

Hochzoll-Nord: Ab de 24. Februar starten in Hochzoll-Nord nach den Arbeiten an den Fernwäme-Leitungen im vergangenen Jahr die Wiederherstellungen der Fahrbahnen und Gehwege. Betroffen sind laut Statt die Freibergseestraße (komplett), die Füssener Straße (zwischen Waxenstein- und Karwendelstraße) und die Zugspitzstraße in der Einmündung zur Alpspitzstraße. Die genannten Bereiche sind für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Lediglich in der Zugspritzstraße kann der Verkehr an der Baustelle vorbeigeführt werden, obgleich das Abbiegen in die Alpspitzstraße nicht möglich ist. Die Maßnahme dauert bis Ende März.

Jakobervorstadt: In der Johannes-Haag-Straße und Louis-Braille-Straße werden derzeit die Oberflächen nach Spartenarbeiten im vergangenen Jahr wiederhergestellt. Die Louis-Braille-Straße ist deshalb von der Einmündung in die Johannes-Haag-Straße bis circa zur Hausnummer 7 komplett gesperrt. Anliegerinnen und Anlieger können ihre Grundstücke dennoch erreichen. Die Johannes-Haag Straße wird während der Baustelle ab der Einmündung zur Louis-Braille-Straße zu einer Einbahnstraße in Richtung Jakobertor. Die Maßnahme dauert bis Ende März.

Innenstadt: In der Straße Herrenhäuser, zwischen der Georgen- und Thommstraße wird ab dem 17. Februar eine Fernwärmeleitung verlegt. Die Durchfahrt der Straße ist während der Baustelle nicht möglich. Anliegerinnen und Anlieger können ihre Grundstücke jedoch zu jeder Zeit erreichen. Die Maßnahme dauert bis Ende April.

Schwimmschulstraße: Dort starten am 24. Februar Bauarbeiten am Wassernetz. Betroffen ist der Teilbereich zwischen Hallenbad und Badstraße. Für den Straßenverkehr ist die Durchfahrt deshalb laut Stadt nicht möglich. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Die Maßnahme dauert bis Anfang April.



Pfärrle: Am 24. Februar starten dort Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung. Die Straße muss deshalb zwischen dem

Fuchswinkel und der Stephansgasse, sowie in den Einmündungsbereichen Pettenkoferstraße und Lueginslandgäßchen komplett gesperrt werden. Die Grundstücke bleiben für Anwohnerinnen und Anwohner erreichbar. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt. Der Straßenverkehr wird über eine ausgeschilderte Umleitung über die Thommstraße und Georgenstraße geführt. Die Maßnahme dauert bis Anfang Juni.