Auf diese Baustellen müssen sich die Augsburger demnächst einstellen

Baustellen sorgen in den kommenden Wochen an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet für Behinderungen. Eine Übersicht über die neuesten Maßnahmen.

Bahnunterführung Schlettererstraße, Pfersee. Ab Montag, 8. September, erneuert das Mobilitäts- und Tiefbauamt der Stadt Augsburg in der Schlettererstraße im Bereich der DB-Unterführung den Fahrbahnbelag. Für die Arbeiten wird die Unterführung voll gesperrt. Nur der südliche Gehweg bleibt für Fußgänger geöffnet. Die Umleitung für den motorisierten Straßenverkehr wird stadteinwärts über Holzbachstraße, Klinkerberg, Frölichstraße und stadtauswärts über Frölichstraße, Gesundbrunnenstraße, Holzbachstraße eingerichtet. Der Radverkehr wird über die Pferseer Unterführung umgeleitet.

Die Maßnahme dauert bis 12. September.

Alpenstraße, Bismarckviertel. Ebenfalls am Montag, 8. September, starten in der Alpenstraße im Bismarckviertel Sanierungsarbeiten an einer Wasserleitung. Betroffen ist der Bereich zwischen Neidhart- und Stettenstraße. Die Maßnahme gliedert sich in mehrere Abschnitte. Bis Ende September ist der Kreuzungsbereich Neidhartstraße/Alpenstraße für den Straßenverkehr komplett gesperrt. Ab Anfang Oktober bis November ist die Alpenstraße zwischen der Neidhartstraße und der Stettenstraße für den Straßenverkehr voll gesperrt. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt, die Zufahrten zu den Grundstücken bleiben erhalten. Ende November wird außerdem der Kreuzungsbereich Alpenstraße/Stettenstraße zur Einbahnstraße Richtung Gögginger Brücke. Eine Umleitung für die andere Fahrtrichtung wird vor Ort ausgeschildert.

Die Maßnahme dauert bis Ende Dezember.

Perlachberg, Innenstadt: Am Dienstag, 16. September, starten am Perlachberg Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Betroffen ist der Kreuzungsbereich am Metzgplatz. Die Straße Hinter der Metzg ist deshalb im Kreuzungsbereich komplett gesperrt. Die Fahrbahn am Perlachberg wird eingeengt, kann aber befahren werden. Auch die Straßenbahn kann die Baustelle problemlos passieren, so die Stadt. Fußgänger werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Maßnahme dauert bis Mitte November.

Remboldstraße, Textilviertel. Am Montag, 8. September, starten in der Remboldstraße Arbeiten an einer Gasleitung. Zwischen der Kreuzung Margaretenstraße und Prinzstraße entfällt deshalb in Fahrtrichtung Hochschule ein Fahrstreifen. Außerdem muss für die Bauarbeiten der im angrenzenden Park parallel verlaufende Geh- und Radweg gesperrt werden. Der Radverkehr wird über die Prinzstraße und den Caritasweg umgeleitet. Der Fußverkehr kann laut Stadt auf die übrigen Gehwege im Park ausweichen.

Die Maßnahme dauert bis Ende Oktober.

Georgenstraße, Innenstadt. Am Dienstag, 2. September, starten in der Georgenstraße Arbeiten an einer Fernwärmeleitung. Die Maßnahme erfolgt in zwei Abschnitten unter Vollsperrung zwischen der Frauentorstraße und Wertachbruckertorstraße. Die Umleitung wird über die Senkelbachstraße, An der Blauen Kappe, Auf dem Kreuz und Frauentorstraße eingerichtet. Der Fußverkehr wird an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Maßnahme dauert bis Mitte Dezember. (AZ)