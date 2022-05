Auf Schatzsuche: Was es beim Flohmarkt im Bismarckviertel zu entdecken gab

Nach knapp zweijähriger Pause fand der Hofflohmarkt wieder statt. Dort konnten Besucher neben Rennrad-Utensilien und Didgeridoo auch etwas ganz anderes finden.

In Hinterhöfen und Einfahrten im Augsburger Bismarckviertel gibt es am Samstag nichts was es nicht gibt. Auf dem Flohmarkt werden Abendkleider, Stehlampen oder auch ein Ziervogellexikon angeboten. Das trifft den Nerv der Augsburgerinnen und Augsburg, die nach knapp zweijähriger Corona-Pause froh sind, wieder in dem hippen Viertel auf dem inzwischen fünften Hoffohmarkt auf Entdeckungsreise zu gehen. Ein Rundgang.

In Augsburgs Hinterhöfen wartet so manche Rarität

In einem Hinterhof begegnen wir Jürgen Lupart. Der Augsburger, der von seinen Freunden einfach nur Lupo gerufen wird, ist passionierter Rennradfahrer. Er hat die Gelegenheit genutzt und auf dem Hofflohmarkt im Bismarckviertel nach einer neuen Sattelstange gesucht – und ist am Stand von Dieter Jahn fündig geworden. An seinem Stand bietet Jahn eine breite Auswahl an Fahrradteilen an, die sich in seinem Keller im Laufe der Jahre angesammelt hat. Er erhofft sich vom Hofflohmarkt, dass sein Sammelsurium im Keller etwas kleiner wird, sodass er wieder Platz für neue Bastelprojekte hat.

34 Bilder Im Augsburger Bismarckviertel herrscht Flohmarktstimmung Foto: Annette Zoepf

Ein paar Meter weiter verspricht ein Schild Augsburgs schönsten Hinterhof. Ein zweistöckiges, blau gestrichenes Holzhaus liegt hier malerisch zwischen den Wohnblöcken. Auf einem Grill brutzeln Bratwürste und ein paar Fußballbegeisterte verfolgen ein Fußballspiel. Wenn man nicht wüsste, dass man sich gerade in Augsburg befindet, könnte man sich bei dem Anblick dieser Szene auch in Berlin oder einer anderen Metropolregion wähnen. Während sich im Erdgeschoss das Atelier des Malers Christoph Dittrich befindet, wohnt im ersten Stock Simon Felkl mit seiner Familie. Am heutigen Tag hat es sich der Augsburger vor dem Holzhaus bequem gemacht und verkauft ein buntes Allerlei an kaufinteressierte Passantinnen und Passanten. Am Nebenstand erwirbt gerade Ulrich Lindenfelser aus Augsburg ein Didgeridoo. Dabei handelt es sich um ein indigenes Musikinstrument aus Australien. Lindenfelser ist zufrieden. Er hat das Instrument für seinen Sohn erworben und ist sich sicher, dass man Schätze wie diesen nur auf dem Hofflohmarkt finden kann.

Der Hofflohmarkt im Bismarckviertel ist vor allem ein soziales Event

Auf der Bismarckbrücke genießen unterdessen einige Augsburgerinnen und Augsburger die wärmende Sonne, während nur wenige Schritte entfernt das Folk-Trio "Lonesome Artisans" ungarische Popsongs vorträgt. Unter ihnen befinden sich auch Vanessa Fischer und Marlon Jordan, die gerade auf dem Hofflohmarkt im Bismarckviertel einige Einrichtungsgegenstände für eine neue Wohnung erstanden haben. Die beiden Augsburger sind froh, dass der Hofflohmarkt in diesem Jahr wieder stattfinden konnte. Nach zwei Jahren des Abstand-Haltens eine willkommene Abwechslung, sagt Jordan.

Ulrich Lindenfelser kaufte ein Didgeridoo. Foto: Annette Zoepf

Was besonders auffällt. Viele der Anwohnerinnen und Anwohner haben Kisten mit Büchern, CDs und Kleidungsstücken vor ihre Türen gestellt und verschenken diese. Ein älterer Passant findet es schön, dass die gesamte Nachbarschaft an diesem Tag zusammen lacht, tanzt und isst. Für ihn ist der Hofflohmarkt nicht eine Möglichkeit Schätze zu finden, sondern vielmehr ein soziales Event, das ein komplettes Stadtviertel unabhängig von Alter, Geschlecht oder Herkunft vereint.