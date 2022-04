Aufbau der Osterdult beginnt: Diese Einschränkungen gelten

Startschuss der Dult ist am Karsamstag, 16. April. Bereits in der kommenden Woche beginnen die Arbeiten. Es gibt Verkehrsbeschränkungen.

Die Augsburger Osterdult wird traditionell am Karsamstag eröffnet. In diesem Jahr ist dies der 16. April. Die Dult dauert zwei Wochen. Sie endet am Sonntag, 1. Mai. Bereits in der kommenden Woche beginnen die Aufbauarbeiten. Daher gibt es Verkehrsbeschränkungen, wie die Stadt mitteilt.

Um einen möglichst sicheren und geordneten Veranstaltungs- und Verkehrsablauf zu gewährleisten, werden der Veranstaltungsbereich und die dort hinführenden Straßen Rosengasse, Kappeneck, Lochgäßchen und Auf dem Plätzchen ab Aufbaubeginn am Montag, 11. April bis zum Abbau am 3. Mai für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Ausgenommen sind Anliegerinnen und Anlieger, teilt die Stadt weiter mit.

Dult in Augsburg: In Nebenstraßen gilt Schrittgeschwindigkeit

Zudem darf in den genannten Nebenstraßen nur mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Entsprechend den Fortschritten des Dultaufbaues entfallen nach und nach die Parkmöglichkeiten für Bewohnerinnen und Bewohner mit Parkausweis E im Bereich Obere Jakobermauer/Vogelmauer. Für sie wurden Ersatzstellplätze auf der Ost- und Westseite des Oberen Grabens zur Verfügung gestellt.

Lesen Sie dazu auch