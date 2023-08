Aufbau für das Historische Bürgerfest läuft – Start ist am Freitag

Am Freitag beginnt in Augsburg die fünftägige Veranstaltung nahe der MAN. Die Thommstraße ist Teil der Festzone. Sie ist ab Dienstag gesperrt.

Augsburg bekommt wieder ein historisches Bürgerfest. Auftakt ist am Freitag, bis einschließlich Dienstag, 8. August, dauert dann die Veranstaltung entlang der Stadtmauer in der Thommstraße nahe der MAN. Das Areal wird erstmals für ein historisches Fest genutzt. Am Wochenende haben die Vertreter der Interessensgemeinschaft (IG) Historisches Augsburg mit den Aufbauten begonnen, ein Zelt steht bereits. Wichtig für Verkehrsteilnehmer: Die Thommstraße ist ab Dienstag, 1. August, gesperrt. Es gibt eine Umleitung.

15 Helfer haben am Wochenende angepackt, um die ersten Arbeiten zu erledigen. Weitere Stände werden folgen, auch eine acht mal sechs Meter große Bühne wird aufgebaut. Die Festzone wird abgesperrt, mit Beginn der Veranstaltung kommt ein Sicherheitsdienst zum Einsatz.

Schäden an Stadtmauer: Ein Teilbereich der Festzone bleibt gesperrt

Die Festzone verläuft entlang der Stadtmauer an der Thommstraße. Allerdings bleibt ein seit Langem abgesperrter Bereich außen vor. In dieser Stelle ist die Stadtmauer beschädigt, sie muss saniert werden. Die Stadt Augsburg hat vorgegeben, dass die abgesperrte Fläche nicht betreten werden darf. Die Örtlichkeit an der Stadtmauer ist auch dadurch bekannt, da oberhalb der Biergarten Luginsland liegt.

Das Bürgerfest in Augsburg dauert fünf Tage lang

Der Beginn des Fests am Freitag, 4. August, ist um 17 Uhr. Auch am Montag, 7. August, geht es um 17 Uhr los. An allen anderen Tag starten Einlass und Festbetrieb bereits um 14 Uhr. Schluss ist um 24 Uhr beziehungsweise um 23 Uhr (Sonntag und Dienstag). Der Eintritt kostet für Erwachsene acht Euro. Die Veranstalter hoffen auf 15.000 Besucher an den fünf Veranstaltungstagen.

