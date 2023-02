Augsburg

Aufgebrochener Zigarettenautomat im Feld in Göggingen entdeckt

Ein aufgebrochener Zigarettenautomat wurde in einem Feld in Augsburg-Göggingen gefunden.

Ein Zigarettenautomat aus dem Antonsviertel lag plötzlich in einem Feld in Göggingen. Was die Ermittlungen der Polizei bislang ergaben.

Die Polizei wurde am Mittwoch informiert, dass in einem Feld an der Bürgermeister-Ulrich-Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen ein Zigarettenautomat liegt. Wie die Polizei herausfand, stand der Automat zuvor in der Memminger Straße im Antonsviertel. Er war aufgebrochen, Bargeld und Zigaretten waren entwendet. Laut Polizei kann der Tatzeitraum aktuell auf die Zeit zwischen dem 8. und dem 22. Februar eingegrenzt werden. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen und Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter 0821/323-2710 zu melden. Zudem werden Zeugen gesucht, die helfen können, den Tatzeitraum einzugrenzen. (ina)

