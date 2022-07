Augsburg

vor 17 Min.

Aufgemotzt und aufgedreht: Autoposer sind weiter in der Maxstraße unterwegs

Ein Ford Mustang Oldtimer bewegte sich am Samstagabend nach 20.30 Uhr in der Maximilianstraße. Zu diesem Zeitpunkt gilt eine Teilberuhigung der Straße.

Plus Die Teilberuhigung der Augsburger Maxstraße schreckt manche Autoposer nicht ab, am Wochenende abends ihre Runden zu drehen. Die Stadt geht dagegen vor - mit eingeschränktem Erfolg.

Von Michael Hörmann

Augsburg feiert, und besonders ausgeprägt tun dies die Menschen an sommerlichen Abenden in der Maximilianstraße. Wegen der vielen Lokale ist speziell an Freitagen und Samstagen dort jede Menge los. Was immer wieder ein Störfaktor ist, sind Autofahrer, die mit ihren teils aufgemotzten Fahrzeugen durch die Straße rollen und dabei viel Lärm machen. Ist das erlaubt? Wer kontrolliert? Welche Strafen drohen Fahrern? Ordnungsreferent Frank Pintsch und die Polizei geben Antworten und sagen, die Sache sei komplizierter, als es auf den ersten Eindruck scheint.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen