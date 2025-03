Aufmerksamer Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer

Ein Zeuge verständigte am Dienstag, gegen 14.45 Uhr, die Polizei und teilte mit, dass der Autofahrer vor ihm in einer unsicheren Fahrweise sowie in Schlangenlinien fahre. Der Mitteiler folgte dem Autofahrer von der Memminger Straße über die Eichleitner Straße bis zu einem Autohaus in der Bergiusstraße. Die verständigten Polizeibeamten trafen den 69-jährigen Autofahrer bei dem Autohaus an und kontrollierten ihn. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab laut Polizeibericht einen Wert von über 2,1 Promille. Die Polizeistreife stellte daraufhin Führerschein und Autoschlüssel des Mannes sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen den 69-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (ziss)

