Aufruf: Was wünschen Sie sich für eine attraktive Innenstadt?

Eckerle Studio, Karstadt, Villeroy & Boch: Immer mehr Geschäfte in der Augsburger Innenstadt schließen. Passanten, Kundinnen und Kunden sowie Leserinnen und Leser sagten zuletzt immer wieder, die Stadt verliere damit an Attraktivität. Es fehle ihnen an ansprechenden Angeboten, die einen Besuch lohnen - trotz neuer Ansiedlungen und einer geringen Leerstandsquote.

Wir wollen daher wissen, wie sich die Augsburgerinnen und Augsburger beziehungsweise Besucher von auswärts eine attraktive Augsburger Innenstadt vorstellen? Schreiben Sie uns! Welche Geschäfte und (Service-)Angebote müsste es geben, damit sie in die Stadt zum Bummeln und Einkaufen kommen? Braucht es mehr Grün, mehr Angebote für Familien - und wenn ja welche - und wie wichtig sind kostengünstige und zentrumsnahe Parkmöglichkeiten beziehungsweise die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV? Schreiben Sie uns Ihre Meinung an lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort Innenstadt.