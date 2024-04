Aufruf: Wir suchen das schönste Plärrer-Selfie

Plärrer-Besucher dürfen uns bis 15. April ihre Selfies schicken, wir stellen sie zur Abstimmung. Wer die meisten Stimmen bekommt, darf sich auf einen Gewinn freuen.

Inzwischen ist der Anblick zu einer Alltagssituation geworden: Menschen, die allein, mit ihrem Partner, mit Freundin, Familie oder Freundeskreis in ein Smartphone lächeln. Selfies werden gerne in einer besonderen Umgebung gemacht, natürlich auch auf dem Augsburger Plärrer. Nicht selten bringen sich die Fotografen dafür in besondere Positionen, damit später nicht nur die fotografierten Personen, sondern als Hintergrund etwa auch das Riesenrad, die Partystimmung im Festzelt oder ein anderer stimmungsvoller Ort zu sehen ist. Wir suchen im Rahmen des Osterplärrers nun das schönste Plärrer-Selfie.

Sie haben in den vergangenen Tagen vielleicht schon ein schönes Selfie auf dem Plärrer gemacht - oder auch nicht. Kein Problem, denn der Plärrer läuft noch bis zum 14. April. Schicken Sie uns Ihr schönstes Selfie und schreiben dazu, wer auf dem Foto zu sehen ist, wie alt die Personen sind und woher sie kommen. Zudem benötigen wir Ihren vollständigen Namen sowie Ihren Wohnort. Jeder Teilnehmer kann nur mit einem Foto an unserem Wettbewerb mitmachen. Wichtig: Nicht nur die Fotografen, auch die Personen, die auf dem Foto abgebildet sind, müssen mit der Veröffentlichung des Bildes einverstanden sein. Es wird in einer Online-Bildergalerie und - sollte es gewinnen - in der gedruckten Zeitung zu sehen sein. Einsendeschluss ist Montag, 15. April. Bitte mailen Sie Ihr Foto sowie alle genannten Informationen an lokales@augsburger-allgemeine.de, Betreff „Plärrer-Selfie“. Und selbstverständlich: Es gibt auch etwas zu gewinnen.

