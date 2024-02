Aufruf: Wir suchen Zeitzeugen der Augsburger Bombennacht 1944

Anlässlich des 80. Jahrestags der Augsburger Bombennacht suchen wir die letzten Zeitzeugen des Infernos vom 25./26. Februar 1944.

Die Augsburger Bombennacht jährt sich am 25./26. Februar zum 80. Mal. Durch die Bombardements im Winter 1944 verloren mehr als 700 Menschen ihr Leben, ein Viertel aller Wohnungen wurde zerstört. Das Datum brannte sich in die Erinnerung zahlreicher Augsburger ein. Unsere Redaktion will anlässlich des Gedenktages die Erinnerungen der letzten Zeitzeugen der Bombennacht nachzeichnen. Wenn Sie über Ihre Geschichte sprechen wollen, melden Sie sich telefonisch unter der 0821/7772221 oder per Mail an jonas.klimm@augsburger-allgemeine.de (klijo)

Lesen Sie dazu auch