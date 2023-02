Aufschwung in der Wirtschaft: Zahl der Kurzarbeiter geht zurück

In der Hochphase der Corona-Pandemie gab es fast 44.000 Kurzarbeiter, mittlerweile sind es etwas mehr als 1000. Was Firmen dennoch Sorge macht.

Die Situation auf dem heimischen Arbeitsmarkt stabilisiert sich. Mit Stand Ende Januar 2023 lag die Arbeitslosenquote im Wirtschaftsraum Augsburg bei 4,0 Prozent. Die Agentur für Arbeit, die die Statistik auswertet, geht davon aus, dass sich die Lage im Jahr 2023 verbessert. Ein Indikator für den Aufschwung ist die Entwicklung der Kurzarbeit. Firmen wenden dieses Instrument an, wenn Aufträge fehlen und Beschäftigte deswegen nicht ausgelastet sind. In der Hochphase der Corona-Pandemie lag die Zahl der Kurzarbeiter in der Region bei knapp 43.800 Beschäftigten. Mehr als 4700 heimische Betriebe waren in Kurzarbeit. Jetzt sieht es anders aus.

Aktuelles Zahlenmaterial gibt es nicht, da die Kurzarbeit von der Arbeitsagentur rückwirkend analysiert wird. Man geht davon aus, dass im September 2022 in 49 Betrieben rund 1100 Kurzarbeiter erfasst waren. Sprecherin Daniela Ruhrmann informiert: "Wir sehen zudem, dass die Inanspruchnahme der Kurzarbeit weiter zurückgeht." Im Januar waren es demnach 22 Anzeigen für 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die meisten Kurzarbeiter gab es zuletzt im Maschinenbau und im Großhandel.

Kurzarbeit in der Region Augsburg: Die Quote liegt derzeit bei 0,4 Prozent

Ein Zahlenvergleich macht deutlich, wie einschneidend die Kurzarbeit im Wirtschaftsraum während der Corona-Pandemie aufgetreten war. Der Höchststand lag im April 2020 bei knapp 43.800 Beschäftigten. Daniela Ruhrmann übersetzt diese Zahl: "Die Kurzarbeiterquote betrug damals 16,7 Prozent, das heißt 16,7 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten befanden sich damals in Kurzarbeit." Derzeit liege die Kurzarbeiterquote bei 0,4 Prozent.

Probleme macht vielen Unternehmen derzeit, dass sie kein geeignetes Personal finden. So sagt es zumindest Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur in Augsburg: "Insgesamt stellen wir fest, dass die Firmen gerne mehr Menschen einstellen würden, doch der Markt, insbesondere für Fachkräfte, nahezu leer ist." Daher lege man den Firmen Förderprogramme zur Weiterbildung von Helfern zu Fachkräften ans Herz.

Viele Firmen in der Region Augsburg suchen Personal

Gerade im Bereich Sanitär, Heizung und Klima hätten Firmen einen hohen Bedarf, heißt es. Elsa Koller-Knedlik: "Darauf haben wir reagiert und zusammen mit Bildungsträgern Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermittlung von Grundkompetenzen und anschließender betrieblicher Umschulung ins Leben gerufen, um Helfer im eigenen Unternehmen zur Fachkraft weiterzubilden."

Lesen Sie dazu auch