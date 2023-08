Aufsehenerregende Aktion: Polizei kontrolliert stundenlang in Lechhausen

Die Verkehrspolizei startet am Freitagnachmittag nahe der Autobahnauffahrt Augsburg-Ost eine groß angelegte Kontroll-Aktion. Worum es dabei geht.

Die Verkehrspolizei hat am Freitagabend im Augsburger Stadtteil Lechhausen eine aufsehenerregende Kontroll-Aktion durchgeführt. Wie die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt, begann die Aktion nahe der Auffahrt zur Autobahn A8 um 17.30 Uhr und dauerte bis etwa 0.30 Uhr an. Es habe sich dabei um eine "gezielte, aber ganz normale Verkehrskontrolle" in beide Fahrtrichtungen gehandelt – also etwa nicht um eine Fahndung.

Die Aktion, bei der es offenbar insbesondere um die Fahrtüchtigkeit von Fahrenden und Fahrzeugen ging, sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil die Kontrollstelle groß angelegt war – unter anderem mit Pavillons und Leuchtstrahlern. Wie viele Fahrzeuge kontrolliert wurden und zu welchen Ergebnissen die Kontrollen kamen, ist derzeit noch nicht bekannt. (kmax)