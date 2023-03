Augsburg

13:11 Uhr

Aufsehenerregender Einsatz in Ulmer Straße: Mann war per Haftbefehl gesucht

In der Ulmer Straße in Augsburg ist es am Donnerstag zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Artikel anhören Shape

Ein Einsatz in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen sorgte am Donnerstag für Aufsehen. Nun ist Näheres bekannt: Der Mann war bereits im Visier der Polizei.

Nachdem ein größerer Polizeieinsatz am Donnerstagmittag in der Ulmer Straße in Augsburg für größeres Aufsehen gesorgt hatte, ist nun Näheres zu den Hintergründen bekannt. Wie das Polizeipräsidium Schwaben-Nord am Freitag mitteilte, kontrollierte eine Streife gegen 12.15 Uhr einen 31-Jährigen, der zusammen mit zwei Frauen unterwegs war. Der Mann gab dabei falsche Personalien an und machte widersprüchliche Angaben zu seinem Führerschein. Dokumente hatte er keine dabei. Polizeieinsatz in Ulmer Straße in Augsburg: Mann war per Haftbefehl gesucht Im Verlauf der Kontrolle verhielt sich der Mann zunehmend aggressiv und versuchte zu fliehen. Als ihn die Beamten daran hinderten, leistete der Mann Widerstand. Seine 51-jährige Mitfahrerin versuchte, ihn zu befreien - ebenfalls eine Straftat. Zeugen beobachteten am Einsatzort auf Höhe der Wertachbrücke in der Folge etwa ein halbes Dutzend Polizeiautos. Durch die Auseinandersetzung wurden neben dem 31-Jährigen auch die zwei anfangs beteiligten Beamten leicht verletzt. Der Mann wurde auf eigenen Wunsch ins Krankenhaus gebracht, dort aber schnell wieder entlassen. Als die Polizei schließlich die Identität des 31-Jährigen klären konnte, stellte sich heraus, dass er per Haftbefehl gesucht worden war. Er sitzt nun im Arrest und wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt. (jaka, kmax)

Themen folgen