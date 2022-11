Augsburg

Der Aufstieg von Stefan "Bob" Meitinger zum Augsburger Gastro-König

Stefan "Bob" Meitinger ist nicht nur Festwirt auf der Lechhauser Kirchweih, sondern auch einer der erfolgreichsten und umtriebigsten Gastronomen in Augsburg.

Plus Der Gastronom betreibt in Augsburg und darüber hinaus inzwischen 17 Bars und Restaurants. Seine Firmen beschäftigen hunderte Angestellte – und "Bob's" soll weiter wachsen.

Angeblich trinkt Stefan Meitinger während der Lechhauser Kirchweih jeden Abend im Bierzelt vier bis fünf Maß. Er selbst behauptet das zumindest im Interview in einem Magazin namens "Bob's Kirchweih Spezial", das er zum Volksfest drucken und kostenlos verteilen ließ. Neun Tage am Stück schaffe er das Pensum, steht da drin. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Aussage stimmt – aber schwer vorstellbar ist es dann doch. So viel Kontrollverlust passt nicht zu einem Mann, der es auf ungewöhnlichem Wege und mit einigem Geschäftssinn im Laufe der vergangenen Jahre und Jahrzehnte zu Augsburgs Groß-Gastronom gebracht hat. Inzwischen hat Meitinger, den die meisten nur "Bob" nennen, 17 Restaurants, Kneipen und andere Gastro-Betriebe. Und die Marke "Bob's" soll noch größer werden, als sie bereits ist.

