Auftakt: Es wird wieder musiziert auf Klavieren in der Stadt

Katharina Huber und Tobias Kiehnlein testeten am Freitag am Königsplatz ein Straßenklavier.

Die musikalische Aktion "Play Me, I'm yours" in Augsburg läuft bis 24. September. Elf Klaviere warten in der Innenstadt darauf, bespielt zu werden.

Es ist wieder Zeit für Klaviermusik in Augsburg: An zehn Orten in der Innenstadt stehen Straßenklaviere. Sie warten darauf, von Passanten bespielt zu werden. Katharina Huber und Tobias Kiehnlein gehörten am Freitag zu den ersten Personen, die ein Klavier testeten. Bis 24. September dauert die Aktion, die zum siebten Mal stattfindet. in eine Klangoase. Zehn neugestaltete Klaviere sowie ein besonderes Instrument aus dem Jahr 2019 stehen an öffentlichen Plätzen und Straßen, um Passanten zu verzaubern und Menschen zusammenzubringen. Die Idee stammt von Augsburg Marketing. Zu den Instrumenten gehört ein "Treibholzklavier" Jedes einzelne Klavier wurde von Künstlern und Kunstgruppen aus Augsburg und der Region liebevoll gestaltet und erzählt seine ganz eigene Geschichte. Neben den zehn neugestalteten Klavieren kann man in diesem Jahr auf einem Klavier aus dem Jahr 2019 spielen: dem „Treibholzklavier“ vom Projektbüro UNESCO-Weltkulturerbe.

