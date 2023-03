Augsburg bangt um die Kahnfahrt: Leser hoffen auf einen Erhalt der Institution

Plus Viele Augsburger verbinden schöne Erinnerungen mit der Kahnfahrt. Das Vorgehen der Stadt verstehen sie nicht – und hoffen, dass der Gastro-Bau erhalten bleibt.

Die Diskussion um den Abriss des Gastro-Gebäudes an der Augsburger Kahnfahrt beschäftigt derzeit auch viele Leserinnen und Leser. Ein Auszug aus den Briefen, die uns zu diesem Thema erreichen: