Augsburg

19:00 Uhr

Martin Wilhelm soll neuer Polizeipräsident in Augsburg werden

Plus Michael Schwald, bisher Chef des Augsburger Polizeipräsidiums, wird neuer Landespolizeipräsident. Nun steht sein Nachfolger wohl fest. Im Präsidium stehen Veränderungen an.

Von Jan Kandzora

Das Augsburger Polizeipräsidium hat in naher Zukunft einen neuen Chef. Der bisherige Polizeipräsident Michael Schwald wird neuer Landespolizeipräsident in Bayern und löst in dieser Position Wilhelm Schmidbauer ab, der Ende Februar 2022 in den Ruhestand geht. Schwald ist seit Oktober 2013 Chef der Augsburger Behörde, die offiziell "Polizeipräsidium Schwaben-Nord" heißt und für Stadt und Landkreis Augsburg sowie die Kreise Aichach-Friedberg, Dillingen und Donau-Ries zuständig ist. Etwa 1800 Polizistinnen und Polizisten arbeiten insgesamt im Präsidiumsbereich.

