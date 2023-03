Augsburg

Augsburg bleibt vom Ärzte-Streik am Donnerstag verschont

In den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg streiken am Donnerstag Ärzte, in der Stadt Augsburg nicht.

In ganz Süddeutschland legen am Donnerstag Ärzte ihre Arbeit nieder, auch in den Landkreisen Augsburg und Aichach-Friedberg. In der Stadt wird nicht gestreikt.

Die Ärzte-Streiks, die für Donnerstag in ganz Süddeutschland angekündigt sind, dürften sich, wenn überhaupt, nur indirekt auf die Versorgung in Augsburg auswirken. Wie sowohl aus der Ärzteschaft als auch vom Augsburger Uniklinikum (UKA) zu hören ist, sind in der Stadt keine Streik-Aktionen geplant. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hatte für Donnerstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen - dieser betrifft allerdings nur Krankenhäuser, die in kommunaler Trägerschaft stehen. Marburger Bund: Ärztestreik betrifft Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg Dies trifft auf keines der Augsburger Krankenhäuser zu - auf die Wertachkliniken (Landkreis Augsburg) und die Kliniken an der Paar (Landkreis Aichach-Friedberg) schon. Beide Häuser sind vom Ärzte-Streik betroffen, weshalb sämtliche planbare Eingriffe verschoben werden. Ein Notdienst soll aber gewährleistet bleiben, Notfälle werden damit weiterhin versorgt. (kmax)

