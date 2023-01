Augsburg erhält erneut Auszeichnung als "fahrradfreundliche Kommune"

Die Stadt Augsburg wird zum zweiten Mal ausgezeichnet. Was die Bewertungskommission gut findet und woran noch gearbeitet werden muss.

Die Stadt ist zum zweiten Mal in Folge für sieben Jahre als "fahrradfreundliche Kommune" zertifiziert worden. Hinter der Auszeichnung stehen das Bayerische Verkehrsministerium, die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC). „Der Titel bedeutet für uns keine Situationsbeschreibung, sondern ist für die Stadt ein Ansporn, den Radverkehr weiterhin zu fördern und den Anteil des Radverkehrs am Verkehrsaufkommen weiter zu erhöhen", so Baureferent Gerd Merkle (CSU). Die Stadt verfolge den Ausbau des Radwegenetzes und setze dabei auch auf versuchsweise Regelungen wie zuletzt in der Kriegshaberstraße.

Stadt Augsburg wird als "fahrradfreundliche Kommune" ausgezeichnet

Die Bewertungskommission lobte vor allem, dass Augsburg in den vergangenen sieben Jahren deutliche Fortschritte gemacht habe. Neben der Öffentlichkeitsarbeit seien die Schilder mit den Regeln für Fahrradstraßen und die vielen Radzählstationen positiv. Nachbesserungsbedarf gebe es bei der Markierung an manchen Gefahrenstellen und der Markierung von einigen Radwegen.

Die Stadt hat vor zwei Jahren eine Vereinbarung mit den Initiatoren eines Fahrradbürgerbegehrens getroffen, was die Förderung des Radverkehrs in Augsburg betrifft. Mit der Einigung war ein Bürgerentscheid abgewendet worden. Seitdem läuft die Abarbeitung diverser Maßnahmen. (skro)