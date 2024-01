Augsburg erlebt einen friedlichen Jahreswechsel

Polizei und Feuerwehr mussten dennoch häufig ausrücken. Gewalt gegen Einsatzkräfte gab es in dieser Silvesternacht nicht.

Die Menschen in Augsburg sind ausgelassen, aber friedlich ins neue Jahr gestartet. In der Silvesternacht gab es im gesamten Stadtgebiet große Feuerwerke. Das Feuerwerksverbot in der Innenstadt zeigte Wirkung, auch wenn an einzelnen Orten geböllert wurde. Ordnungskräfte mussten kaum einschreiten. Sie selbst blieben zum Jahreswechsel zum Glück unverletzt. Angriffe gegen Polizisten oder Feuerwehrleute, wie es sie in der Vergangenheit gegeben hatte, wurden nicht registriert. Zwei Rettungssanitäter wurden bei einem Einsatz von einem Mann bedroht und beleidigt. Diese Tat ereignete sich allerdings bereits am Sonntagmorgen.

Gegen den Mann wird nun ermittelt. Laut Polizei wurde der Rettungsdienst gegen 2 Uhr zu einem 58-Jährigen gerufen, der sich am Leonhardsberg bei einem Sturz am Kopf verletzt hatte. Als beide Rettungssanitäter dessen Verletzungen vor Ort versorgen wollten, kam ein unbeteiligter 23-Jähriger hinzu. Er beleidigte und bedrohte die Sanitäter den Angaben zufolge mehrfach. Schließlich musste eine alarmierte Polizeistreife eingreifen, heißt es. Die Polizeibeamten erteilten dem 23-Jähirgen einen Platzverweis. Er muss zudem mit einer Anzeige wegen Bedrohung und Beleidigung rechnen. Der 58-Jährige konnte anschließend versorgt werden. Offenbar waren beide Männer alkoholisiert.

49 Bilder Die Augsburger Silvesternacht in Fotos Foto: Silvio Wyszengrad

Ordnungsreferent Frank Pintsch zog am Montag Bilanz der Silvesternacht: "Das Besucheraufkommen in der Innenstadt war hoch, hat sich aber ab 2 Uhr deutlich beruhigt." Einzelne Verstöße wegen des Mitführens von Feuerwerkskörpern seien mit einer mündlichen Verwarnung gelöst worden. Im Stadtgebiet gab bei der Feuerwehr (Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr in den Stadtteilen) insgesamt 49 Einsätze. Sie verliefen laut Pintsch jedoch im "normalen" Rahmen einer Silvesternacht. Es handelte sich um das Löschen kleinerer Brände und technische Hilfeleistung. Größere ungewöhnliche Einsätze waren nicht dabei. Alle Feuerwehren im Stadtgebiet seien in Einsatzbereitschaft gestanden und hätten für einen sicheren Jahreswechsel gesorgt.

Städtischer Ordnungsdienst arbeitet eng mit der Polizei zusammen

Ein gleiches Bild zeichnet der städtische Ordnungsdienst, der ebenfalls mit einer größeren Personenzahl im Einsatz war. Hier fand eine enge Abstimmung zusammen mit der Polizei statt. Insgesamt stellte sich das Silvestergeschehen als friedlich dar. Vereinzelt wurden Ordnungswidrigkeiten und Drogen-Verstöße festgestellt, "die aber das Gesamtbild einer friedlichen Silvesternacht in Augsburg nicht beeinträchtigen", so der Ordnungsreferent.

Lesen Sie dazu auch