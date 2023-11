Augsburg

Augsburg erlebt einen Solarboom

Die Zahl der neu installierten Fotovoltaikanlagen – hier eine vertikal montierte Solaranlage in Haunstetten – ist in diesem Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen.

Plus Die Zahl der neu installierten Fotovoltaikanlagen in diesem Jahr markiert einen Rekord. Gleichzeitig scheinen die Augsburger beim Energieverbrauch auf die Bremse zu treten.

Die Zahl der in diesem Jahr auf Augsburger Dächern neu installierten Fotovoltaik-Anlagen wird die Zahlen der vergangenen Jahre bei Weitem übertreffen. Das steht bereits jetzt im November fest. Eine Auswertung der Zahlen der Bundesnetzagentur ergibt, dass seit Jahresanfang rund 1200 Einheiten mit einer Leistung von etwa 15 Megawatt ans Netz gegangen seien. Zum Vergleich: In den Flautejahren 2015/16, als Änderungen bei den Einspeisevergütungen die Neuinstallation wenig attraktiv machten, waren es jeweils weniger als 100 neue Anlagen, in den vergangenen Jahren waren es um die 400.

Die Zahl der neu zugebauten Anlagen habe sich in den vergangenen 18 Monaten etwa verdreifacht, so die Stadtwerke, die wegen ihrer Netzauslastung einen Überblick über die Anlagen behalten. Seit Mitte 2022 seien die Zubauzahlen deutlich gestiegen. Auch bei den Balkonkraftwerken, die meist aus zwei Modulen für den Eigenverbrauch bestehen und vergleichsweise unkompliziert zu installieren sind, gebe es deutliche Steigerungsraten. Bis Ende September habe man 430 Neuanlagen registriert, wobei deren Gesamtleistung mit 300 Kilowatt sehr überschaubar ist. Der aktuelle Boom bei den Fotovoltaikanlagen, so die Stadtwerke auf Anfrage, bedeute teils längere Bearbeitungszeiten. Man habe darauf reagiert, bitte aber auch die Kunden, sich mit den Anmeldeformularen genau auseinanderzusetzen, um Rückfragen zu vermeiden. Das Problem, dass Netzbetreiber bei der Zählermontage in Verzug kommen, besteht bundesweit (wir berichteten).

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

