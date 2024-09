Augsburg erlebt regenreichsten Sommer seit 1878 – und bald Hochwasser?

Es gibt momentan nicht wenige in Augsburg, die fühlen sich irgendwie betrogen. Das Gefühl: Der Sommer ist fast vorbei und war doch nie so richtig da. Und dieses Gefühl täuscht auch nicht, zumindest teilweise. Wie eine Auswertung des Deutschen Wetterdiensts (DWD) für unsere Redaktion zeigt, hat Augsburg den niederschlagsreichsten Sommer seit mindestens 1878 erlebt. Demnach fielen zwischen Mai und August über 630 Liter auf den Quadratmeter. Zum Vergleich: Auf Platz zwei folgt das Jahr 1890 mit 589 Litern pro Quadratmeter. Im Durchschnitt, so der DWD, sei in Augsburg von Mai bis August mit rund 360 Litern zu rechnen.

Max Kramer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis