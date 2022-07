In Augsburg fehlen Rettungsschwimmer – warum finden sich kaum Interessenten?

Plus Die Suche nach Rettungsschwimmern ist durch Corona schwieriger geworden. Für Augsburg ist das eine Herausforderung. Dabei hätten die Aktiven einige Möglichkeiten.

Zu wenig Rettungsschwimmer, Freibäder, die wegen Personalmangels nicht öffnen können – Deutschland gerät in Sachen Badesicherheit ins Schwimmen. Auch das Sport- und Bäderamt der Stadt Augsburg muss sich den Herausforderungen stellen. Schwierig sei die Suche nach Rettungsschwimmern schon immer gewesen, „allerdings haben wir in diesem Jahr nahezu keine Interessentinnen und Interessenten, die einer Tätigkeit im Freibad nachgehen möchten“, sagt Sportreferent Jürgen Enninger.