Augsburg feiert am Wochenende Herbstfest und Kirchweih

In der Spitalgasse startet am Freitag ein dreitägiges Herbstfest. In Lechhausen beginnt am Samstag die Kirchweih. Was ansonsten geboten ist.

Mitte Oktober mag normalerweise nicht der Zeitpunkt für mehrtägige Feste sein. In Augsburg ist dies in diesem Jahr anders. Es gibt zwei Veranstaltungen, die im Terminkalender ins Auge stechen. Am Freitag startet in der Spitalgasse, der Heimat der Augsburger Puppenkiste, ein dreitägiges Herbstfest. Am Samstag beginnt im Stadtteil Lechhausen die traditionelle Kirchweih. Es gibt auch wieder ein Bierzelt mit einem neuen Festwirt. Zudem lockt am Sonntag der Marktsonntag in Lechhausen. Ein Überblick.

Herbstfest Die Stadtsparkasse Augsburg richtet anlässlich ihres 200-jährigen Bestehens ein Fest in der Spitalgasse aus. Es gibt von Freitag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktionen. Die Festzone wird entsprechend gestaltet: Holzhütten und Sitzgarnituren, Hunderte Kürbisse und Ziermais sowie Grünpflanzen sollen zum Verweilen und Genießen einladen. Die Öffnungszeiten sind am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 14 bis 21 Uhr.

Was bei der Kirchweih 2022 in Lechhausen geboten ist

Kirchweih Lechhausen feiert. Die Kirchweih startet am Samstag. Sie dauert bis einschließlich Sonntag, 23. Oktober. Erstmals ist der neue Festwirt Stefan "Bob" Meitinger im Einsatz. Im Bierzelt gibt es an allen Tagen Programm. Ein Höhepunkt ist der Festumzug der Vereine. Treffpunkt ist am Samstag um 13 Uhr am Marienplatz. Es geht dann zum Festzelt in der Klausstraße. Um 14 Uhr ist die offizielle Eröffnung vorgesehen. Oberbürgermeisterin Eva Weber hat sich zum Fassanstich angekündigt. Die Auflagen der Stadt sehen vor, dass das Musikende sonntags bis donnerstags um 22 Uhr ist. Freitags und samstags darf bis 22.30 Uhr gespielt werden. Der Ausschank muss um 23 Uhr enden.

Marktsonntag Wenn das Wetter mitspielt, kommen zum Marktsonntag in Lechhausen Zehntausende Besucher. Geschäfte im Zentrum des Stadtteils haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt viele Aktionen. Am Sonntag ist gegen 12.15 Uhr die offizielle Eröffnung beim Stadtplatz am Grünen Kranz. Veranstalter ist die Aktionsgemeinschaft Lechhausen.

Tag der offenen Tür beim Verein St.-Vinzenz-Hospiz Augsburg

Tag der offenen Tür Am Samstag veranstaltet der Verein St.-Vinzenz-Hospiz Augsburg einen Tag der offenen Tür. Passend zu einem der Vereinsleitsprüche "Umsorgtes Leben bis zuletzt" erhalten Interessierten von 11 bis 17 Uhr Einblicke in die Hospizarbeit und die verschiedenen Vereinsangebote. Veranstaltungsort ist in der Zirbelstraße 23 in Oberhausen. Neben dem stationären Hospiz stellen sich ambulante Hospizbegleitung und Palliativberatung, Hospiz- und Trauerbegleitung sowie der hospizeigene Sozialdienst vor. Zum Programm zählen Führungen durch das Haus. Ein Basar des Kreativteams rundet das Angebot ab. Aufgrund der neuen Corona-Richtlinien ist in den Innenräumen das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

